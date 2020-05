Ghost of Tsushima: Jin eseguirà il Chiburi per pulire la spada dal sangue

Nel corso di un'intervista concessa da Jason Connell di Sucker Punch alla redazione di VG247.com, il direttore creativo di Ghost of Tsushima ha confermato che gli emuli di Jin Sakai potranno eseguire la tecnica del Chiburi per pulire la spada dal sangue nemico.

A detta del dirigente della software house americana interna ai PlayStation Studios, il sistema di combattimento di Jin consentirà al samurai interpretabile dagli utenti di servirsi di questa controversa tecnica per pulire la lama della katana dal sangue degli avversari appena uccisi.

"Tutto ciò potrà essere fatto in un paio di modi diversi", sottolinea oltretutto Connell per spiegare che "in realtà esistono due funzioni o pulsanti, all'interno del gioco, che ti consentiranno di riporre ed estrarre velocemente la spada, e se quest'ultima presenterà del sangue Jin eseguirà una di queste azioni interessanti. Credo che si sia intravisto anche nel corso della demo dello State of Play".

Stando sempre al direttore creativo dell'ultima esclusiva PS4 in arrivo il 17 luglio, il campionario di animazioni di Jin Sakai sarà tanto ampio da prevedere diverse tecniche (che somiglieranno a dei veri e propri rituali) per "mantenere in ordine" il proprio arsenale tra un combattimento e l'altro: "C'è un'animazione che si attiva automaticamente se si rimane fermi per un po', ma ce ne sono anche altre che possono essere richiamate dall'utente. Si potrà compiere questo genere di tecniche anche nel corso di un combattimento corpo a corpo, ad esempio con un'animazione veloce". Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi consigliamo di leggere questo articolo su Ghost of Tsushima tra fango sangue e acciaio.