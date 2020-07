Ghost of Tsushima: Jin Sakai come il Leonida di 300 in questo divertente video

In Ghost of Tsushima è possibile eliminare i nemici in svariati modi e c'è chi ha pensato bene di replicare nell'esclusiva PlayStation 4 una delle scene più famose di "300".

Sul profilo Twitter ufficiale di Sony PlayStation è infatti stato pubblicato un filmato che mostra il buon Jin Sakai affrontare un avversario in prossimità di un dirupo e invece di affettarlo con la propria katana decide di dargli un poderoso calcio che lo scaglia in aria e lo fa precipitare giù, proprio come fa Leonida nel film diretto da Zack Snyder. A rendere l'azione ancor più spettacolare e la schivata perfetta che precede il culmine dell'azione e il gesto finale del samurai, che scuote la spada per pulirla dal sangue del nemico. Nel post possiamo anche leggere "This is Tsushima", simpatica rivisitazione della frase detta dal personaggio della pellicola poco prima di calciare giù la propria vittima.

Prima di lasciarvi al divertente filmato di gioco, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato confermato che Ghost of Tsushima è andato esaurito in molti negozi giapponesi, evidenziando come il titolo Sucker Punch stia avendo grande riscontro tra pubblico e critica in territorio orientale.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Ghost of Tsushima a cura di Giuseppe Arace, che ha assegnato al gioco un 7,5.