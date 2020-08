Ghost of Tsushima: l'attesa di Jin Sakai sblocca una rara animazione!

Mentre il papà di Yakuza si dice stregato da Ghost of Tsushima, in rete spopolano le immagini scattate da un autore del kolossal di Sucker Punch, Billy Harper, che spiega come sbloccare una rara animazione di Jin Sakai.

Nel suo ultimo messaggio pubblicato su Twitter, lo sviluppatore delle animazioni di Ghost of Tsushima ha mostrato degli scatti che ritraggono il samurai Jin osservare con curiosità un uccellino che si posa sul palmo della sua mano.

L'animazione in questione, riferisce Harper, può essere attivata in qualsiasi momento della campagna principale di Ghost of Tsushima ma solo dopo aver posato il controller e "lasciato in attesa" Jin Sakai per un periodo di tempo compreso tra i 60 e i 90 secondi, stando ovviamente attenti a compiere questa "non-attività" in un luogo sicuro, senza nemici o pericoli di altro genere che possano spezzare l'armonia necessaria affinché l'uccellino si senta tanto tranquillo da posarsi sulla mano dell'eroe.

Il messaggio dell'autore di Sucker Punch, come possiamo facilmente intuire, ha scatenato la reazione divertita di moltissimi appassionati che spiegano di non aver mai assistito a questa scena nonostante le molteplici ore passate nell'avventura e nella ricchissima Photo Mode di Ghost of Tsushima. E voi, avevate mai assistito a questa animazione? Fatecelo sapere con un commento.