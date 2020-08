Ghost of Tsushima: la Katana della Tempesta del Clan Sakai fedelmente riprodotta da un fan

Ghost of Tsushima è uscito da quasi due mesi ma il successo dell'ultima produzione targata Sucker Punch è testimoniato dal grande amore dei fan che non smettono di confezionare gadget a tema come la riproduzione della Katana della Tempesta del Clan Sakai.

Qualche settimana fa Sony aveva annunciato una simpatica competizione interna riservata ai primi cinquanta lavoratori in grado di sbloccare il Trofeo di Platino di Ghost of Tsushima. I giocatori più abili, una volta raggiunto l'obbiettivo, si sono visti recapitare uno speciale riconoscimento: il colosso nipponico ha regalato ai vincitori un elegante box contenente una "Tsuba" ovvero la guardia di una spada tradizionale giapponese con impugnatura a una mano.

Tra i fortunati che hanno ricevuto il particolare regalo, un'impiegata di Sony ha deciso di utilizzare la tsuba per ricreare nei minimi particolari una delle spade più affascinanti presenti nel gioco, la Katana della Tempesta del Clan Sakai. La riproduzione, che potete trovare in calce alla news, è stata realizzata talmente bene da attirare le attenzioni di Sucker Punch che ha espresso il proprio apprezzamento via social.

Intanto il dibattito degli appassionati continua: il famoso YouTuber PewDiePie ha definito Ghost of Tsushima migliore di The Last of Us Parte 2, ritenendola tra le migliori esclusive per PlayStation 4.