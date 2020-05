Ghost of Tsushima: Katana unica arma primaria, ma potrete suonare il flauto

Sony è ormai proiettata verso la prossima generazione di console, ma per fortuna non s'è dimenticata delle esclusive in arrivo su PS4 nei prossimi mesi. Oltre all'evento di presentazione dei giochi PS5, sulle pagine del blog di PlayStation è anche apparso un lungo Q&A nel quale Sucker Punch ha svelato nuovi dettagli su Ghost of Tsushima.

Rispondendo alle numerose domande poste dai fan a seguito della trasmissione dello State of Play di Ghost of Tsushima, Nate Fox e Jason Connell di Sucker Punch hanno chiarito che Jin Sakai non avrà a disposizione asce e/o lance, poiché la Katana sarà l'unica arma primaria che potrà utilizzare durante l'avventura. "La katana di Jin è un cimelio di famiglia e sarà al suo fianco dall'inizio alla fine. Sarà l’arma principale del samurai nella lotta contro gli invasori. Possiamo dire che la spada di Sakai cresce insieme a Jin nel corso delle sue avventure". La bravura nel maneggiarla, quindi, crescerà nel corso dell'avventura, ma gli sviluppatori non intendono svelare le abilità del protagonista per non rovinare la sorpresa ai giocatori. È stato però chiarito che Jin potrà usare anche armi secondarie come l'Arco, oltre a kunai da lancio e bombe fumogene a distanza ravvicinata.

Durante il video gameplay dello State of Play si è inoltre intravisto Jin Sakai mentre suonava il flauto. Nate Fox ha fornito una spiegazione anche in merito a questa meccanica, spiegando che i giocatori potranno suonare il flauto ogni volta che vogliono per prendersi una pausa dai combattimenti e ammirare il paesaggio. "È perfetto per avere un momento di serenità in cui ammirare il panorama", ha dichiarato. Tra l'altro nel video si nota che in questi frangenti la partita viene salvata.

Dall'intervento sul PlayStation Blog sono emersi anche dei dettagli sul meteo dinamico e la difficoltà di Ghost of Tsushima.