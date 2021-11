Ghost of Tsushima Legends 2.12: spawn casuali e matchmaking per Nightmare Survival

Gli instancabili ragazzi di Sucker Punch hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima specificamente indirizzato a Legends, costola multigiocatore inclusa in ogni copia del gioco, oltre che disponibile all'acquisto separatamente.

La nuova patch 2.12 di Ghost of Tsushima Legends introduce un'importante novità nelle modalità Survival e Rivals, che d'ora in avanti avranno gli spawn randomizzati. In altre parole, i nemici non appariranno sempre nello stesso punto, una novità che aggiungerà un bel po' di pepe alle partite. È bene precisare tuttavia che la modifica non interesserà i match Nightmare Survival, che continueranno ad offrire dei punti di spawn fissi. Questa specifica modalità vede anche l'introduzione del matchmaking per consentire ai giocatori di riempire i posti vuoti all'inizio di ogni partita.

Sucker Punch ne ha anche approfittato per risolvere una serie di problemi, come il bug che bloccava l'apparizione di nuovi nemici e il bug che impediva agli avversari di attaccare. Non mancano neppure una serie di bilanciamenti alle differenti classi di eroi, che potete consultare nel dettaglio nel lungo changelog ufficiale della patch 2.12 di Ghost of Tsushima Legends.