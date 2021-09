Ghost of Tsushima: Legends si aggiorna con la nuova modalità Trials of Ijo

Prosegue l'incessante supporto post-lancio di Ghost of Tsuhshima, che dopo una serie di patch volte alla Director's Cut torna ad aggiornarsi con una novità specificamente indirizzata alla componente multigiocatore Legends, da pochi giorni disponibile anche in formato stand-alone al prezzo di 19,99 euro.

I ragazzi di Sucker Punch hanno appena aggiunto in via del tutto gratuita la nuova modalità di gioco Trials of Ijo, un'inedita tipologia di sfide che a cadenza settimanale metterà i giocatori alla prova in delle specifiche sezioni dei Raid alla difficoltà Incubo. Come è lecito attendersi, quelle che sono state descritte come alcune delle sfide più ardue dell'intero gioco ricompenseranno i combattenti vittoriosi con degli equipaggiamenti di livello leggendario.

Le Prove di Ijo sono già disponibili in Legends mentre vi scriviamo. Ne approfittiamo per ricordarvi che la patch 2.10 di Ghost of Tsushima Director's Cut pubblicata nella giornata di ieri ha risolto una serie di bug, introdotto la possibilità di acquistare la seta dal mercante del New Game + e ha reso più abbordabili i requisiti per lo sblocco del trofeo Common Courtesy. Intanto, grazie al lancio della Director's Cut, Ghost of Tsushima è tornato sul podio dei giochi più venduti in USA.