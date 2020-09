Ghost of Tsushima Legends: l'artbook mostra i demoni e i menù dell'update multiplayer

Un appassionato del kolossal action adventure di Sucker Punch è entrato in possesso dell'artbook ufficiale di Ghost of Tsushima e confermato la presenza, al suo interno, di una sezione interamente dedicata a Legends, l'espansione gratuita che introdurrà il multiplayer "paranormale" nell'esclusiva PS4.

Dopo aver fatto questa scoperta, lo youtuber TheSushiSquire ha confezionato un video per mostrare in anteprima questa sezione dell'artbook e permetterci, così facendo, di approfondire la conoscenza di Ghost of Tsushima Legends.

Oltre agli squisiti bozzetti preparatori sulle creature e sulle ambientazioni che andranno a caratterizzare l'esperienza multiplayer del titolo a mondo aperto di Sucker Punch, l'artbook conferma la presenza di scenari "distorti" dell'isola di Tsushima che rifletteranno la tradizione e il folklore del Giappone Feudale, come pure le paure e le superstizioni dei suoi abitanti.

Non meno interessanti sono poi le immagini che ritraggono i nuovi capi di abbigliamento, le armature inedite, le diverse tipologie di demoni da affrontare e persino i menù di GoT Legends, con tanto di bozzetti che offrono un'anteprima dell'interfaccia di questa particolare modalità votata al multiplayer cooperativo. L'uscita di Ghost of Tsushima Legends è prevista entro fine 2020 su PlayStation 4 e, come ribadito da Sucker Punch, sarà proposto in via del tutto gratuita tramite un update al gioco originario.