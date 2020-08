Ghost of Tsushima Legends: l'espansione multiplayer non avrà microtransazioni

Nella giornata di ieri, dalle pagine del PlayStation Blog è arrivato l'inaspettato annuncio di Legends, espansione cooperativa di Ghost of Tsushima che punta ad offrire un'esperienza multigiocatore completamente inedita per la produzione.

Legends sarà una modalità separata che correrà parallelamente alla storia del gioco principale, focalizzandosi sulle gesta di quattro differenti classi di guerrieri - Samurai, Cacciatori, Ronin e Assassini - ognuna caratterizzata da vantaggi e abilità distintive. Le Missioni Storia saranno accessibili da gruppi di due giocatori in contemporanea, mentre le Missioni di Sopravvivenza potranno ospitare fino a quattro partecipanti. In contesti del genere non è raro vedere la presenza di microtransazioni, ma a quanto pare non sarà questo il caso.

Interrogati sulla faccenda, i ragazzi di Sucker Punch hanno fatto sapere a IGN USA che Ghost of Tsushima: Legends non offrirà alcun tipo di microtransazione: "Non ci sono microtransazioni in Ghost of Tsushima, e non abbiamo assolutamente nessun piano per aggiungerle. Tutti i contenuti possono essere sbloccati giocando".

Ghost of Tsushima: Legends verrà lanciata in via del tutto gratuita entro la fine del 2020. L'action adventure di Sucker Punch, ricordiamo, è disponibile in esclusiva su PlayStation 4.