Ghost of Tsushima Legends gratis su PlayStation Plus è solo multiplayer?

Ghost of Tsushima Legends è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, ma è solamente la componente multiplayer o il gioco completo? Facciamo chiarezza!

Dal primo marzo gli abbonati possono scaricare gratis GoT Legends, la componente multigiocatore di Ghost of Tsushima in versione standalone per PS4 e PS5, questo vuol dire che il multiplayer sarà accessibile anche senza il gioco completo, che infatti non è scaricabile gratuitamente ma è regolarmente in vendita su PlayStation Store per entrambe le console di casa Sony.

Ghost of Tsushima Legends include solamente il comparto multigiocatore e non include il gioco base o la Director's Cut, la componente single player non è dunque accessibile agli abbonati Plus e per giocare l'avventura è necessario acquistare il gioco completo su PS4 o PS5.

Tra gli altri giochi gratis del mese per gli iscritti a PlayStation Plus segnaliamo Team Sonic Racing, ARK Survival Evolved e Ghostrunner, inoltre dal 15 marzo si aggiungerà anche GTA Online, disponibile in versione standalone in contemporanea con il debutto di Grand Theft Auto V per PS5. GTA 5 resterà scaricabile fino al 15 giugno, una volta riscattato potrete utilizzarlo senza costi aggiuntivi fino al termine dell'abbonamento, come tutti gli altri giochi della Instant Game Collection.