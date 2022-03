Ghost of Tsushima Legends: guida alle classi del multiplayer gratis con PlayStation Plus

Ghost of Tsushima Legends è la modalità cooperativa online del titolo targato Sucker Punch, da poco anche tra i giochi del PlayStation Plus di marzo 2022. In questa componente standalone è possibile scegliere tra quattro classi con caratteristiche ed equipaggiamenti diversi: vediamo quali sono.

Ogni classe porta con sé un'arma principale, una a distanza, due pezzi d'equipaggiamento, due abilità ed una Ultimate. Ovviamente è indispensabile scegliere e organizzare il proprio personaggio in base alle sua caratteristiche, cercando di costruire la migliore build possibile basandosi sui maggiori punti di forza a disposizione per samurai, ronin, cacciatore, assassino.

Samurai - E' il guerriero più bilanciato e tradizionale. Usa una katana per abbattere i nemici e le due abilità normali consistono nell'assorbimento di vita ai nemici e in un buff di danno alla proprio arma, occasionalmente in grado di sferrare colpi esplosivi. Infine, la Ultimate permette di evidenziare gli avversarsi in rosso e di eliminarli con un solo colpo.

- E' il guerriero più bilanciato e tradizionale. Usa una katana per abbattere i nemici e le due abilità normali consistono nell'assorbimento di vita ai nemici e in un buff di danno alla proprio arma, occasionalmente in grado di sferrare colpi esplosivi. Infine, la Ultimate permette di evidenziare gli avversarsi in rosso e di eliminarli con un solo colpo. Ronin - Probabilmente la più particolare delle classi a disposizione, è di fatto un curatore utile alla squadra per rimanere sempre in piedi: usa una katana, ma porta con sé anche delle bombe fumogene e kunai. Può evocare uno spirito animale e gettare una pozza di cura. L'abilità finale resuscita i compagni morti in battaglia.

- Probabilmente la più particolare delle classi a disposizione, è di fatto un curatore utile alla squadra per rimanere sempre in piedi: usa una katana, ma porta con sé anche delle bombe fumogene e kunai. Può evocare uno spirito animale e gettare una pozza di cura. L'abilità finale resuscita i compagni morti in battaglia. Cacciatore - E' la classe a distanza delle quattro. Ha anche una katana, ma risulta veramente efficace utilizzando l'arco. A disposizione ha due frecce, stordenti ed esplosive, che possono rallentare i nemici o fermarne in gran numero con l'effetto ad area. La sua abilità Ultimate è simile a quella del Samurai: permette di scegliere tre avversari per poi eliminarli con precisi e letali colpi alla testa.

- E' la classe a distanza delle quattro. Ha anche una katana, ma risulta veramente efficace utilizzando l'arco. A disposizione ha due frecce, stordenti ed esplosive, che possono rallentare i nemici o fermarne in gran numero con l'effetto ad area. La sua abilità Ultimate è simile a quella del Samurai: permette di scegliere tre avversari per poi eliminarli con precisi e letali colpi alla testa. Assassino - Come fa intendere è il nome, è il guerriero che sfrutta lo stealth per vincere sul campo di battaglia. Può gettare nubi velenose per fuggire e riposizionarsi dietro ai nemici. La Ultimate concatena tre rapide uccisioni istantanee.

Sempre a proposito di questa modalità cooperativa dell'esclusiva PlayStation, Ghost of Tsushima Legends è solo multiplayer?