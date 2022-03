Ghost of Tsushima Legends: quali sono gli oggetti leggendari più forti?

Nell'avventura standalone di Sucker Punch (a riguardo, Ghost of Tsushima Legends è solo multiplayer?) il bottino è parte integrante del gameplay, basato sulla costante ricerca di equipaggiamenti, accessori e armi migliori. Alcuni di questi oggetti sono definiti Leggendari e possiedono caratteristiche uniche.

Questo tipo di bottino va sbloccato tramite il completamento delle Missioni Incubo, sfide di alto livello consigliate ai giocatori con più esperienza e che, preferibilmente, fanno parte di un affiatato e organizzato party. Va ricordato che è possibile equipaggiare solamente un pezzo leggendario alla volta, a meno che non si sblocchi il perk 'leggendario', che consente di sfruttarne due. Di seguito riportiamo alcuni degli oggetti più ambiti e utili:

Katana del Maestro - quest'arma è indispensabile per ogni Samurai di alto grado. La spada in questione permette infatti di cambiare a piacimento le stance da usare, normalmente limitata ad una per singola katana.

Punta di Masamune - un'altra katana, questa volta con la possibilità del 20% di infliggere il doppio del danno ad ogni attacco inferto, utile per chi si approccia alla battaglia in maniera offensiva e rapida.

Arco Saltapietra - se siete dei provetti Cacciatori, non potete perdere questo arco leggendario che consente di effettuare sempre headshot ai nemici vicini a voi, garantendo così tante uccisioni e una grandissima difesa dagli attacchi ravvicinati.

Medicina proibita - si tratta di una bomba che, oltre a causare danno ai nemici, possiede un effetto di cura per gli alleati: un doppio utilizzo molto prezioso per organizzare strategie offensive assieme al proprio gruppo.

Ultimo Respiro - un amuleto che salva il giocatore da un colpo fatale, ricaricando 50 punti vita. Accessorio efficace nelle situazioni più complicate, che però si attiva solamente ogni 5 minuti.

