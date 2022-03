Ghost of Tsushima Legends: nuova patch in arrivo per il gioco gratis con PlayStation Plus

Gli instancabili ragazzi di Sucker Punch continuano a supportare Ghost of Tsushima Legends, specialmente adesso che fa parte dei giochi gratis di marzo per PlayStation Plus3

La nuova Patch 2.17 di Ghost of Tsushima Legends, in arrivo nei prossimi giorni, si focalizzerà sul miglioramento dell'esperienza di gioco e sulla risoluzione dei problemi segnalati dagli utenti. La novità più sostanziosa sarà sicuramente rappresentata dall'espansione delle opzioni offerte nella Modalità Personalizzata, con i giocatori che potranno abilitare fino a quattro Modificatori di Difficoltà e fino a un massimo di tre Nightmare Hazard per volta. Coloro in cerca di una sfida estremamente ardua potranno attivarli tutti quanti in un singolo match. Previsto anche un aggiornamento al sistema di crafting: la funzione Mantieni Proprietà Esistente verrà sostituita da Migliora Proprietà Esistente per permettere ai giocatori di incrementare i valori delle statistiche massime senza doversi affidare necessariamente sull'RNG (al caso, in altre parole).

Si aggiungono alla lista degli interventi anche dei miglioramenti alla localizzazione, la risoluzione del messaggio di errore che talvolta appare alla fine dei match, l'aggiunta di una nuova opzione di accessibilità per la Bomba Flash che consente di optare per il colore nero (una modifica che si applicherà anche alla campagna single player) e altro ancora. Per ulteriori dettagli consultate il changelog ufficiale della patch 2.17 di Ghost of Tsushima Legends.