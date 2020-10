Ghost of Tsushima Legends ci è piaciuto? In video le impressioni sul multiplayer gratis!

Dopo aver accompagnato i giocatori alla scoperta dell'Isola di Tsushima nei panni del giovane Jin Sakai, l'open world sviluppato dal team di Sucker Punch si aggiorna per accogliere nuovi contenuti.

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di Ghost of Tsushima, la software house ha infatti reso disponibile un ricco aggiornamento. Quest'ultimo ha introdotto molte interessanti feature, tra cui la possibilità di accedere al New Game Plus nel titolo, in precedenza assente. Tra le novità più corpose, troviamo tuttavia senza dubbio la possibilità di avventurarsi in compagnia di amici tra le pieghe dell'affascinante mitologia del Sol Levante.

In maniera completamente gratuita, l'update Ghost of Tsushima: Legends ha infatti introdotto la possibilità di vestire i panni di valenti Samurai all'interno di un multiplayer cooperativo. Nello specifico, il format concepito dagli autori di Sucker Punch prevede una campagna principale pensata per due giocatori, alla quale si aggiungono una serie di Missioni Survival accessibili ad un massimo di quattro giocatori. Con diverse classi a disposizione, il nostro Giuseppe Carrabba si è dedicato ad un primo assaggio di Ghost of Tsushima: Legends, per saggiarne le potenzialità.



Per tutti i dettagli sulle caratteristiche dell'aggiornamento gratuito e le impressioni suscitate, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Come di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!