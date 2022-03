Ghost of Tsushima Legends su Plus blocca l'upgrade scontato da PS4 a PS5

Sembrano esserci dei problemi per quanto riguarda la versione PlayStation Plus del gioco di Sucker Punch: Ghost of Tsushima Legends viene segnalato come versione di prova anche se in realtà si tratta del gioco completo, adesso è stato scoperto anche un bug legato alle licenze che non permette di effettuare l'upgrade a prezzo scontato da PS4 a PS5.

Facciamo chiarezza, a causa del sistema di gestione delle licenze del PlayStation Store, scaricando Ghost of Tsushima Legends per PlayStation 5 perderete di fatto la possibilità di effettuare l'upgrade scontato alla Director's Cut da PS4 a PS5, questo perché l'espansione Legends risulta parte integrante di Ghost of Tsushima Director's Cut e quindi il sistema lo considererà già in vostro possesso.

Al momento l'unica soluzione è quella di contattare il servizio clienti Sony e chiedere che Ghost of Tsushima Legends per PS5 venga rimosso dalla propria lista acquisti revocando la licenza. Si tratta di un problema tecnico verificato in passato anche con altri titoli a causa del sistema di gestione dei singoli giochi acquistati e riscattati sul PlayStation Store.

Ghost of Tsushima Legends gratis con PlayStation Plus è solo multiplayer, il gioco base non è incluso nel pacchetto Leggende, che presenta come detto solo il comparto multigiocatore gratis per gli abbonati PS Plus.