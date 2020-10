Ghost of Tsushima Legends, il Raid inizia il 30 ottobre: dettagli e requisiti

Il lancio di Ghost of Tsushima Legends, espansione multigiocatore cooperativa totalmente gratuita, si è rivelato un successo, nonostante qualche intoppo iniziale: nel primo weekend di disponibilità, riferisce orgogliosamente Sucker Punch, sono stati giocati oltre due milioni di match!

Lo studio di Bellevue è pronto a supportare a dovere l'espansione, e ha annunciato l'arrivo delle Sfide Settimanali. Ogni venerdì alle ore 17:00 verrà messo a disposizione un nuovo set composto da una missione della Storia per 2giocatori e una missione Sopravvivenza per 4 giocatori con modificatori unici. Le squadre con i punteggi più alti figureranno nelle classifiche settimanali, una per ogni modalità.

L'aggiunta più appetitosa è tuttavia fissata per la fine del mese. Preparatevi, poiché il 30 ottobre aprirà i battenti The Tale of Iyo, raid per 4 giocatori che rappresenterà il culmine della storia di Ghost of Tsushima: Legends, oltre che la sfida più ardua per gli Spettri. L'incursione sarà suddivisa in tre capitoli, e richiederà una squadra completa di quattro giocatori perfettamente coordinati tra loro. The Tale of Iyo non supporterà il matchmaking, pertanto spetterà agli utenti organizzare una squadra. Il livello KI minimo richiesto è pari a 100: al di sotto di tale valore, gli spettri non avrebbero alcuna possibilità.

Siete già pronti per partecipare al raid? Sucker Punch consiglia di completare tutte le missioni della Storia, e rigiocarle assieme alle missioni Sopravvivenza per migliorare il proprio personaggio prima di lanciarvi nella sfida. Inanto, si è già cominciato a vociferare di Ghost of Tsushima 2 per PS5...