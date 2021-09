Ghost of Tsushima: Legends riceve due nuove mappe per la sopravvivenza

I ragazzi di Sucker Punch hanno preso davvero a cuore il supporto post lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut e di Ghost of Tsushima Legends, specialmente dopo che quest'ultima ha anche ricevuto una versione stand-alone acquistabile a 19,99 euro sul PlayStation Store.

A partire da oggi, i giocatori di Legends possono cimentarsi in un nuova mappa della modalità sopravvivenza chiamata Twilight and Ashes, ambientata nel Reame di Iyo: potete ammirarla in anteprima nell'immagine allegata in cima a questa notizia. La prossima settimana, più precisamente il primo ottobre, toccherà invece alla mappa Blood and Steel, sempre indirizzata alla Sopravvivenza ma ispirata alla nuova Isola di Iki, che fa da sfondo alle vicende dell'omonima espansione lanciata in concomitanza con la Director's Cut di Ghost of Tsushima.

Per chi non avesse dimestichezza con la componente multigiocatore di Legends, ricordiamo che in modalità Sopravvivenza si combatte per difendere diverse posizioni su una mappa per un certo numero di turni: il vostro compito è quello di respingere un numero crescente di orde nemiche sempre più potenti che attaccano da punti predefiniti nelle zone periferiche di ogni mappa. Se il nemico mantiene il controllo di una posizione, questa sarà perduta finché non sconfiggerete l’ondata boss successiva. Se perdete tutte le posizioni, la missione fallisce.