Ghost of Tsushima Legends standalone: il nuovo trailer celebra il debutto su PS5 e PS4

Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile a partire da domani in versione standalone per tutti i possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4. Sony e Sucker Punch celebrano l'imminente debutto della versione esclusivamente multiplayer dell'action game con il nuovo trailer che potete gustarvi in cima alla notizia.

Con la sua pubblicazione separata dal gioco principale, Ghost of Tsushima Legends accoglie la nuova modalità Rivals, con cui vengono introdotti trofei e oggetti cosmetici inediti con cui adornare il proprio samurai. In Rivals, due squadre da due giocatori si sfidano mentre affrontano ondate di nemici. Sconfiggendo questi, raccoglierai Magatama da usare per danneggiare l'altra squadra. Ad esempio, è possibile spendere Magatama in Ombre per bloccare gli acquisti degli avversari, oppure Maledizioni (risucchio di salute, esplosione dei corpi, ecc.), Fuoco Hwacha e altro. Dopo aver speso abbastanza Magatama, sarà possibile sbloccare le ondate Final Stand. Completale prima della squadra avversaria per vincere!



L'aggiornamento in arrivo domani include anche il nuovo sistema di Maestria nell'attrezzatura, con ci potrete completare le sfide di maestria ed migliorare l'equipaggiamento di livello 110 Ki fino al livello 120 e sbloccare un secondo slot perk, nuove abilità e tecniche. Dal 10 settembre al 1 ottobre, verranno aggiunti gratuitamente nuovi contenuti tra cui una versione più impegnativa delle Trials of Iyo, una nuova mappa Rivals, nuove mappe Survival e altro ancora. Ghost of Tsushima Legends sarà pubblicato in versione standalone domani 3 settembre al prezzo di 19,99 euro con cross-play e cross-progression. Se siete curiosi di saperne di più sul comparto multiplayer online del titolo targato Sucker Punch, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato a Ghost of Tsushima Legends.