Ghost of Tsushima Legends: svelato in video il multiplayer cooperativo!

Dalle pagine del PlayStation Blog, Darren Bridges di Sucker Punch presenta ufficialmente Legends, una modalità inedita di Ghost of Tsushima che si focalizzerà sulla cooperativa multiplayer e che, nelle intenzioni degli sviluppatori, offrirà un'esperienza di gioco completamente inedita.

Secondo quanto specificato dal Senior Game Designer di Sucker Punch, Legends sarà infatti una modalità separata che correrà parallelamente all'avventura di Jin Sakai per focalizzarsi sulle gesta compiute da quattro guerrieri realizzati attingendo ai racconti e alle leggende tramandate dagli abitanti di Tsushima.

Se la storia di Jin offre uno spaccato realistico del Giappone Feudale, Ghost of Tsushima Legends si concentrerà sulla mitologia del Sol Levante con ambientazioni e avversari fantastici che daranno del filo da torcere agli utenti più esperti, da qui la necessità di affrontarli in cooperativa.

Legends si baserà su di un sistema di matchmaking con gruppi composti da massimo 4 giocatori. I guerrieri selezionabili rientreranno in quattro classi specifiche rappresentate dai Samurai, dai Cacciatori, dai Ronin e dagli Assassini, con vantaggi e abilità unici che scopriremo nel corso delle prossime settimane. Scegliendo di affrontare le sfide di Legends in gruppi da due utenti, sarà possibile giocare una serie di missioni Storia; le lobby da 4 guerrieri, invece, sbloccheranno l'accesso a missioni di sopravvivenza contro ondate crescenti di nemici umani e "mitologici", come gli Oni dotati di abilità soprannaturali. Non mancheranno poi i Raid, anch'essi fruibili in gruppi da 4 giocatori.

L'uscita di Ghost of Tsushima Legends è prevista entro la fine del 2020 su PlayStation 4. La nuova modalità multiplayer votata alla cooperativa sarà accessibile in via del tutto gratuita per chi possiede il gioco. Nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di questo atteso contenuto aggiuntivo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida di Ghost of Tsushima per il perfetto samurai.