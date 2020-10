Ghost of Tsushima Legends: svelati data e ora d'uscita del DLC gratis

Mancano ormai solo poche ore al lancio di Legends, il DLC di Ghost of Tsushima che potrà essere scaricato in maniera completamente gratuita da tutti i possessori di una copia fisica o digitale dell'esclusiva Sony. In attesa della pubblicazione dell'update, Sucker Punch ha svelato a che ora potremo iniziare ad aggiornare il gioco.

Chiunque possieda il gioco potrà infatti iniziare a scaricare la patch alle ore 17:00 italiane di venerdì 16 ottobre 2020. Stando all'ultimo tweet degli sviluppatori, l'uscita dell'aggiornamento potrebbe non avvenire in contemporanea in tutti i paesi ed è probabile che ci voglia un'ora prima che tutti i giocatori del mondo possano iniziare il download: ciò significa che per essere sicuri di poter iniziare a giocare dovrete provare a scaricare l'update alle ore 18:00. Nel caso in cui non doveste sapere di cosa stiamo parlando, Ghost of Tsushima Legends è la nuova espansione dell'esclusiva PS4 che permette di giocare una serie di missioni in cooperativa online e di personalizzare il proprio avatar con numerose armature.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa, in occasione del reveal da parte di Sony di nuove informazioni su Game Boost e retrocompatibilità di PlayStation 5, Sucker Punch ha confermato che Ghost of Tsushima potrà girare a 4K e 60 fps sulla console next-gen.