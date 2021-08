Ghost of Tsushima Legends: la versione standalone arriva su PS4 e PS5, ecco data e prezzo

Dalle colonne del PlayStation Blog, Darren Bridges di Sucker Punch presenta la versione standalone di Legends, l'esperienza multiplayer da vivere su PS4 e PS5 nella dimensione action adventure di Ghost of Tsushima e della prossima versione Director's Cut.

Parallela alla campagna principale con protagonista Jin Sakai e alle attività da svolgere nella futura espansione ambientata sull'Isola di Iki, la versione a se stante di Ghost of Tsushima Legends proporrà tutti i contenuti della modalità già disponibile insieme a diversi elementi inediti per la customizzazione estetica e, soprattutto, ad alcune novità legate ai contenuti.

La battaglia da intraprendere contro le ondate di nemici e le creature provenienti dal folklore del Giappone Feudale proseguiranno con la modalità Rivali, un'esperienza che includerà nuovi Trofei e oggetti estetici. In Rivali assisteremo infatti allo scontro tra due squadre composte da due giocatori ciascuna: ogni team dovrà affrontare delle orde crescenti di nemici per raccogliere dei Magatama con cui infliggere danni all'altra squadra. I Magatama raccolti dalle anime dei nemici caduti potranno essere spesi anche per acquistare Ombre con cui bloccare gli acquisti degli avversari, delle Maledizioni (per prosciugare la salute o generare esplosioni), degli Hwacha e tanto altro.

Ci sarà poi spazio per un nuovo sistema di Maestria nell'attrezzatura, con un sistema rivisto e ampliato per la progressione e le ricompense da ottenere nelle modalità multiplayer, oltre ad un aggiornamento che introdurre nuove funzioni, modifiche e interventi come il riequilibrio della modalità Sopravvivenza, nuove sfide Incubo settimanali ed elementi espetici per chi avrà completato la storia di Jin e l'avventura in Nuova Partita+.

Il lancio di Ghost of Tsushima Legends è previsto per il 3 settembre su PS4 e PlayStation 5, contestualmente all'uscita della nuova modalità Rivali e di tutte le aggiunte promesse da Sucker Punch sia per chi acquisterà la versione standalone che per chi avrà già comprato Ghost of Tsushima o la Director's Cut.

La versione a se stante di Legends sarà disponibile su PS Store a 19,99 euro. Gli acquirenti della versione standalone di Legends potranno acquistare Ghost of Tsushima Director's Cut in qualsiasi momento per 50 euro su PS4 o per 60 euro su PlayStation 5.