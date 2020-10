Ghost of Tsushima Legends: il video gameplay fissa l'uscita dell'espansione multiplayer

Gli sviluppatori di Sucker Punch illustrano i contenuti di Ghost of Tsushima Legends con un video che svela, finalmente, la data d'uscita ufficiale di questa ricchissima espansione gratuita per chi possiede già l'avventura open world su PlayStation 4.

Il più grande aggiornamento dal lancio di Ghost of Tsushima porterà il titolo alla versione 1.1 e veicolerà una nuova modalità multiplayer cooperativa, parallela e complementare alla storia con protagonista Jin Sakai. Questa nuova attività vanterà quindi dei personaggi completamente inediti e si concentrerà sulla mitologia del Sol Levante, con ambientazioni di fantasia e avversari ispirati alla tradizione, ai miti e al folklore del Giappone.

Legends si baserà su di un sistema di matchmaking online con gruppi composti da massimo 4 giocatori: le tipologie di guerrieri selezionabili rientreranno nelle quattro classi dei Samurai, dei Cacciatori, degli Assassini e dei Ronin, con molteplici opzioni per la personalizzazione estetica e la customizzazione di abilità ed equipaggiamenti.

Interpretando uno di questi eroi sarà possibile intraprendere delle missioni Storia, delle attività basate sulla sopravvivenza contro ondate crescenti di nemici umani e "mitologici" e, con un successivo update (anch'esso completamente gratuito), un Raid di livello avanzato.

L'uscita di Ghost of Tsushima Legends è prevista per il 16 ottobre 2020: con l'update che porterà il kolossal open world di Sucker Punch alla versione 1.1, assisteremo poi all'ingresso di una modalità New Game Plus per la campagna principale. In calce alla notizia trovate tutte le immagini inedite pubblicate dalla sussidiaria dei PlayStation Studios per delineare i contenuti in arrivo tra pochi giorni nella dimensione digitale dell'esclusiva PS4.