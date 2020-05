Ghost of Tsushima e longevità: quante ore serviranno per completarlo?

A margine dello State of Play da record di Ghost of Tsushima, Nate Fox di Sucker Punch ha offerto un'intervista alla redazione di Voxel Brazil per discutere della longevità dell'esperienza ludica e contenutistica che ci attende interpretando Jin Sakai nella nuova avventura a mondo aperto in esclusiva PS4.

Stando al direttore creativo di Sucker Punch, il titolo che terrà a battesimo questa nuova proprietà intellettuale sarà tanto profondo e stratificato da garantire decine di ore di divertimento. In risposta alla specifica domanda sul quantitativo esatto di ore richieste per completare l'avventura e tutte le attività secondarie, Fox ha chiarito che "è una domanda a cui è difficile dare una risposta, perchè il mondo di gioco è davvero grande e offre diverse storie secondarie isolate e indipendenti (dalla campagna principale, ndr)".

Lo stesso dirigente della sussidiaria dei PlayStation Studios specifica però che "abbiamo svolto diversi test con persone che hanno giocato per circa sei ore e mezza al giorno e i risultati ottenuti sono stati molto diversi. Alcuni non sono riusciti a completare la storia principale perchè erano impegnati a esplorare altri aspetti del gioco".

Ghost of Tsushima vanterà perciò una longevità di oltre 40 o 50 ore come le migliori avventure open world? "Sì, assolutamente", è stata la risposta data da Fox sottolineando che "consiglio vivamente a tutti di allontanarsi di tanto in tanto dalla strada principale della storia e di perdersi sull'isola di Tsushima, perchè c'è davvero tanto da scoprire".

Il lancio della nuova esclusiva PlayStation 4 è previsto per il 17 luglio. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di Ghost of Tsushima, con tanti spunti di riflessione su gameplay, grafica, contenuti e storia.