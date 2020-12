Ghost of Tsushima è il miglior gioco del 2020 per gli sviluppatori giapponesi

Ghost of Tsushima è stato eletto miglior gioco del 2020 dagli sviluppatori giapponesi intervistati da Famitsu nel consueto numero natalizio di fine anno, in arrivo nelle edicole giapponesi il 24 dicembre.

Il sondaggio proposto dalla rivista ha coinvolto 132 addetti ai lavori tra producer, game designer, sviluppatori, doppiatori e in generale personalità dell'industria dei videogiochi giapponese. Ghost of Tsushima è risultato il gioco più popolare seguito da Animal Crossing New Horizon per Nintendo Switch, Final Fantasy VII Remake, Sakuna Of Rice and Ruin e Fall Guys Ultimate Knockout, uno dei fenomeni dell'estate 2020.

Purtroppo non ci sono dettagli sulle percentuali di voto al momento, lo scorso anno è stato Death Stranding di Kojima Productions a risultare vincitore del sondaggio mentre nel 2019 ha trionfato Marvel's Spider-Man di Insomniac. Indubbiamente un bel riconoscimento per il gioco di Sucker Punch, Ghost of Tsushima ha venduto oltre cinque milioni di copie dal lancio avvenuto lo scorso mese di luglio, diventando la nuova IP Sony venduta più velocemente di sempre su PS4.

Ghost of Tsushima è stato premiato come miglior gioco dell'anno ai Game Awards dai giocatori, il premio della stampa è andato a The Last of Us Parte 2 mentre il pubblico ha premiato l'avventura sviluppa dagli autori di Sly Cooper e inFamous.