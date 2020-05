Ghost of Tsushima di mille colori: personalizzazione di Jin, modalità foto, Cinema Samurai

L'ultimo State of Play, nonostante una durata contenuta, si è dimostrato in grado di offrire una vasta rassegna di nuove informazioni sull'avventura di Jin Sakai.

Un corposo video gameplay di Ghost of Tsushima ha condotto i giocatori nel cuore dell'invasione mongola dell'atollo nipponico, per presentare diverse caratteristiche della nuova opera di Sucker Punch. Tra gli aspetti confermati, figura l'implementazione di un sistema di personalizzazione di Jin Sakai. Il nostro alter ego potrà infatti sfoggiare diverse tipologie di armature, che varieranno a seconda dello stile di combattimento scelto dal giocatore. Dettaglio simpatico, recuperare un sufficiente quantitativo di fiori selvatici di un dato colore ci consentirà di tingere il nostro equipaggiamento. Inoltre, potremo sviluppare le abilità di Jin grazie a Punti Tecnica e all'equipaggiamento di appositi amuleti.



Confermata inoltre l'implementazione di una modalità fotografica, con la possibilità di gestire diverse opzioni, che spaziano da tonalità a profondità di campo ed effetti dinamici per lo sfondo. Gli amanti dei classici cinematografici orientali saranno inoltre lieti di apprendere della presenza della modalità Cinema Samurai, un filtro in bianco e nero attivabile sin dalle primissime fasi di gioco e che offrirà un tocco speciale ai combattimenti in Ghost of Tsushima. Sul fronte audio, infine, si conferma la possibilità di abilitare liberamente anche il doppiaggio in lingua giapponese, per un livello di immersività totale nell'ambientazione nipponica.