Ghost of Tsushima si mostra in un nuovo teaser al PlayStation State of Play

Uno dei giochi più attesi dai giocatori PS4 è finalmente tornato a mostrarsi. Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play del 2019, Sony ha mostrato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima... o meglio, un assaggio.

A quanto pare, i 45 secondi mostrati durante la trasmissione non sono altro che un antipasto in vista della portata più sostanziosa, che verrà servita in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, che prenderà il via alle ore 02:30 della notte del 13 dicembre.

Nessuna notizia ufficiale, quindi, sulla data d'uscita, anche se, come vi abbiamo riferito un'ora fa, sembra essere trapelata in anticipo sul PlayStation Store russo. Stando alle informazioni condivise sulla comunità di 4chan, Ghost of Tsushina potrebbe uscire il 10 settembre del prossimo anno, poco prima del lancio di PlayStation 5. In attesa di scoprire informazioni certe, vi lasciamo alla visione del teaser di Ghost of Tsushima in apertura di notizia.