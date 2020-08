Ghost of Tsushima e il multiplayer: immagini e dettagli sulle modalità di Legends

Con ancora negli occhi le evocative scene del video d'annuncio di Ghost of Tsushima Legends, Sucker Punch ci riproietta nella dimensione action adventure del kolossal PS4 per mostrarci le prime immagini di questa ambiziosa espansione che introdurrà il multiplayer cooperativo.

Nel medesimo articolo pubblicato sulle pagine del PS Blog per svelare Legends, Darren Bridges di Sucker Punch ha tratteggiato i contorni dell'esperienza ludica che attende gli appassionati di Ghost of Tsushima con l'arrivo a fine anno di questo DLC gratuito.

Lo sviluppo delle Leggende di Ghost of Tsushima, secondo quanto specificato da Bridges, ha seguito il percorso tracciato dagli utenti: la sussidiaria dei PlayStation Studios ha infatti preso spunto dai suggerimenti, dai consigli e, perchè no, dalle critiche avanzate dai fan per dare vita a un aggiornamento che soddisfi le loro necessità.

Oltre alla conferma della possibilità di scegliere tra quattro diverse classi di personaggi (Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino), Sucker Punch spiega che Legends vanterà diverse modalità, anch'esse ideate partendo dal feedback degli appassionati.

Scegliendo di intraprendere le sfide delle Leggende di Ghost of Tsushima in lobby da due giocatori, ad esempio, sarà possibile immergersi nelle atmosfere fantasy di una Storia cooperativa con missioni di difficoltà crescente che, stando a Bridges, "richiederanno una precisa sincronizzazione tra gli alleati" per poter essere portate a termine.

Le lobby da quattro giocatori daranno accesso anche alle missioni Sopravvivenza, delle attività "simil-Orda" con diverse ondate di nemici da abbattere: gli avversari proverranno sia dalla storia di Jin Sakai che dagli incubi che agitano le notti degli abitanti di Tsushima, con mostri come gli Oni che saranno dotati di poteri soprannaturali.

L'uscita delle Leggende di Ghost of Tsushima è prevista entro la fine del 2020 su PlayStation 4: sin dal lancio sarà possibile accedere alle missioni della Storia cooperativa e alle sfide Sopravvivenza a ondate. Un successivo update, anch'esso gratuito, introdurrà dei contenuti aggiuntivi come la prima Incursione, un'attività di alto livello studiate per essere completate da squadre composte da quattro guerrieri.