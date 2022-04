Ghost of Tsushima: i negozi dell'isola venderanno il merchandising del gioco ai turisti

Il successo internazionale di Ghost of Tsushima fa bene al turismo dell'isola da cui hanno tratto ispirazione gli sviluppatori di Sucker Punch. I negozi di Fureai-do Tsushima, invatti, venderanno presto i souvenir e il merchandising ufficiale del kolossal action adventure in esclusiva PlayStation.

Come segnalato dalla redazione di Automaton Media, i gestori della catena di negozi per turisti di Tsushima hanno stretto un accordo con l'azienda MSY per lanciare una linea di prodotti a tema Ghost of Tsushima per tutti coloro che, innamorati delle ambientazioni del videogioco, si recheranno sull'isola per immergersi nelle atmosfere del posto e ripercorrere idealmente la storia di Jin Sakai.

La linea di merchandising comprenderà T-shirt, felpe con cappuccio, calzini e tantissimi altri prodotti a tema Ghost of Tsushima. L'iniziativa, sottolinea il direttore di MSY Masaya Akiyama, è stata presa insieme ai negozianti dell'isola per risollevare l'economia dell'isola: il lancio del videogioco, infatti, è avvenuto in piena pandemia da Coronavirus e la popolarità dell'avventura di Jin Sakai non ha potuto fare da volano al turismo locale.

Anche per questo, riferisce Akiyama, "ci auguriamo che i fan dell'opera colgano l'occasione di visitare Tsushima, comprare questo merchandise e divertirsi non solo con il gioco, ma anche nell'esplorazione delle ambientazioni della vera Tsushima per andare alla scoperta della sua anima".