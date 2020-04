Ghost of Tsushima, novità sul gameplay in arrivo presto

Sucker Punch ha annunciato il rinvio di Ghost of Tsushima nella giornata di ieri, il gioco non uscirà a giugno come inizialmente previsto ma arriverà a metà luglio, tuttavia nel frattempo saremo probabilmente in grado di scoprire nuovi dettagli sul gameplay.

Lo studio ha fatto sapere che sfrutterà il tempo extra per apportare alcune migliorie ed i tocchi finali alla produzione, inoltre viene reso noto che "presto verranno condivisi nuovi dettagli sul gameplay", una dichiarazione molto interessante, anche se non sono state fornite date precise per l'eventuale pubblicazione di nuovi video e informazioni sulle meccaniche di gioco.

Ghost of Tsushima è stato mostrato negli ultimi mesi solo tramite trailer mentre da molto tempo non si vedono sequenze di gameplay, Sucker Punch è pronta a rimediare presumibilmente nelle prossime settimane, restiamo in attesa di saperne di più. Recentemente Official PlayStation Magazine UK ha pubblicato un reportage con informazioni sulla trama di Ghost of Tsushima tuttavia è stato reso noto in seguito che lo speciale è stato redatto basandosi su dettagli già noti e su una intervista realizzata dalla stessa rivista nel 2018, senza sostanziali novità recenti.

Ghost of Tsushima è atteso per il 17 luglio su PS4 e PlayStation 4 PRO, The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno, pochi giorni prima della data originariamente occupata dal gioco Sucker Punch, inizialmente previsto per il 26 giugno.