Ghost of Tsushima, novità sulle scelte morali: Ninja o Samurai?

Oltre a influenzare i legami con gli alleati, in Ghost of Tsushima le azioni e le scelte del giocatore determineranno anche l'allineamento morale del protagonista: restare fedeli al codice d'onore dei Samurai, o seguire la via del Ninja?

Come già sappiamo, gli eventi del nuovo action adventure di Sucker Punch si svolgono durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima, su uno sfondo narrativo che prende spunto dalla realtà storica e da alcune delle pellicole più celebri di Akira Kurosawa.

Il protagonista di Ghost of Tsushima, uno degli ultimi Samurai rimasti, vivrà un profondo conflitto interiore. Cresciuto dallo zio Shimura, il signore dell'isola di Tsushima, il giovane sarà profondamente scosso dalle brutali tecniche di combattimento del nemico.

Deciso a proteggere il suo paese, il protagonista dovrà scegliere se restare fedele al codice d'onore dei Samurai, oppure se specializzarsi sempre di più nella via del Fantasma, quest'ultima decisamente più simile alla tradizione Ninja.

Un conflitto morale che si tradurrà anche in una maggior libertà di gameplay per il giocatore, che nel corso dell'avventura sarà libero di approcciarsi come meglio crede ai combattimenti, e dunque alla sua lotta personale contro il nemico.

Lasciandovi alla visione del nostro video di approfondimento (riportato in cima alla notizia), ricordiamo che il debutto di Ghost of Tsushima è fissato per il 26 giugno in esclusiva su PS4.