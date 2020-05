Ghost of Tsushima, tutte le novità in video: combattimento, storia ed esplorazione!

In seguito alla trasmissione di uno State of Play interamente dedicato all'ultima fatica a firma Sucker Punch, la Redazione di Everyeye ha avuto modo di dialogare con Nate Fox, Creative Director presso la software house.

Diversi gli aspetti di cui abbiamo avuto modo di discutere, in una chiacchierata che ha contribuito a delineare il quadro della nuova produzione destinata a PS4. Tra questi ultimi figura ovviamente il sistema di combattimento di Ghost of Tsushima, con dettagli legati ad armi, potenziamenti e Boss che troveremo ad attenderci tra le lande dell'atollo nipponico. Spazio inoltre anche alla componente narrativa del gioco Sucker Punch e ad ulteriori dettagli sulle fonti d'ispirazione che si celano dietro all'universo ricreato dalla software house.

Per presentarvi tutte le novità su Ghost of Tsushima, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Come ormai da tradizione, potete visionare il filmato direttamente sulle nostre pagine (lo trovate direttamente in apertura a questa news) oppure sul Canale YouTube di Everyeye. In ogni caso, quale sia la vostra modalità preferita, non ci resta che augurarvi una buona visione!

Ghost of Tsushima attenderà i giocatori determinati a vestire i panni del protagonista Jin Sakai a partire dal prossimo 17 luglio, in esclusiva su PlayStation 4.