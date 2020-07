Ghost of Tsushima in numeri: Sony condivide le statistiche del gioco Sucker Punch

A due settimane dal lancio di Ghost of Tsushima, Sony ha ben pensato di tirare le somme e condividere con l'intera comunità alcune interessanti statistiche legate all'attività dei giocatori all'interno dell'open world imbastito da Sucker Punch.

Scopriamo così che nei primi dieci giorni di disponibilità sul mercato, gli utenti hanno ingaggiato ben 57,5 milioni di duelli, si sono ritrovati in una situazione di stallo con i nemici 156,4 milioni di volte e hanno trascorso un totale cumulativo di 810,3 anni scorrazzando a cavallo per gli incantevoli paesaggi dell'isola di Tsushima. In una vita così impegnativa è indispensabile una pausa di tanto in tanto: mentre si riposavano, i giocatori hanno scattato 15,5 milioni di fotografie, composto 14,2 milioni di Haiku, suonato il flauto 28,1 milioni di volte, accarezzato 8,8 milioni di volpi, onorato 37,5 milioni di Santuari Inari e visitato 16,2 milioni di Onsen. Tra una cosa e l'altra, hanno anche trovato il tempo di spezzare 17,1 milioni di bambù.

E voi, come trascorrete il tempo sull'isola di Tsushima? Qual è la vostra attività preferita? Ricordiamo che Ghost of Ttushima è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro, piattaforme sulle quali è stato capace di vendere 2,4 milioni di copie in appena tre giorni, divenendo la nuova IP Sony di maggior successo della generazione PS4.