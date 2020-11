Ghost of Tsushima è la nuova IP Sony venduta più velocemente di sempre su PS4

Da un articolo del New York Times abbiamo scoperto che Ghost of Tsushima ha venduto oltre cinque milioni di copie, questa cifra è stata successivamente confermata da Hermen Hulst, Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Con un messaggio su Twitter il co-fondatore di Guerrilla Games e attuale responsabile dei Sony Worldwide Studios si congratula con Sucker Punch e conferma che "Ghost of Tsushima è il nostro gioco originale first party per PlayStation 4 venduto più rapidamente di sempre con oltre cinque milioni di copie dal debutto a luglio."

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la serie inFAMOUS, Sucker Punch ha riscosso un notevole successo con la sua nuova IP, uscita la scorsa estate su PlayStation 4 dopo una gestazione piuttosto lunga. Lo studio ha pubblicato l'espansione multiplayer gratuita Legends a fine ottobre ed ha ottimizzato Ghost of Tsushima per PlayStation 5, nessuna conferma invece per quanto riguarda lo sviluppo di un sequel.

Secondo alcuni rumor Ghost of Tsushima 2 per PS5 è già in sviluppo, al momento però come detto Sucker Punch e Sony non hanno (ancora?) annunciato nulla in merito, del resto il gioco originale non ha ancora finito la sua corsa commerciale e sta continuando a vendere bene grazie ad alcuni tagli di prezzo per le edizioni fisiche e digitali.