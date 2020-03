Ghost of Tsushima: nuove immagini su PS4 PRO, svelati i contenuti delle edizioni speciali

Dopo aver svelato ufficialmente la data di uscita di Ghost of Tsushima, dai canali ufficiali del PlayStation Blog arriva anche la conferma dei contenuti delle edizioni speciali dell'action di Sucker Punch con tanto di immagini inedite che ci offrono un assaggio della grafica del gioco su PS4 PRO.

Chi desidera impugnare la katana di Jin Sakai per aiutarlo a fronteggiare la prima invasione Mongola del Giappone potrà ricevere dei bonus legati al preordine di qualsiasi versione del titolo: tra questi, troveremo l'avatar di Jin, la mini colonna sonora digitale che comprenderà una selezione delle musiche del gioco e un tema dinamico su PS4 di Jin che s'ispira all'illustrazione della copertina ufficiale.

Su PS Store è disponibile anche l'edizione digitale Deluxe di Ghost of Tsushima, che include tutti i bonus di cui sopra oltre a un set di skin Eroe di Tsushima comprendente un cavallo, una sella, una maschera, una spada e un'armatura extra per il proprio alter-ego, oltre all'amuleto del favore di Hachiman, un Punto Tecnica da spendere per aumentare le abilità dell'eroe e un ulteriore tema dinamico PS4 a tema Samurai. Sempre nella Digital Deluxe Edition ci sarà anche un mini artbook digitale di Dark Horse, con il commento del direttore di Sucker Punch che illustra il processo creativo portato avanti per dare forma a questo ambizioso action venato di elementi ruolistici.

Quanto alle versioni retail di Ghost of Tsushima, SIE conferma l'imminente apertura dei preordini dell'edizione Standard e della Collector's Edition: in quest'ultima troveremo la copia di una maschera che riproduce l'omonimo elemento ingame indossato da Jin Sakai, ma anche un sashimono (vessillo di guerra), un furoshiki (telo di stoffa), un mini artbook fisico di Dark Horse di 48 pagine, la mappa del mondo di gioco in tessuto, un voucher per riscattare tutti i bonus digitali e il gioco racchiuso in una custodia SteelBook.



Tra le immagini in galleria trovate anche uno scatto relativo alla Special Edition di Ghost of Tsushima, anche se tale versione non sembrerebbe essere destinata alla vendita in Italia ma solo negli Stati Uniti e in alcuni mercati europei.