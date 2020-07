Ghost of Tsushima: il nuovo leak mostra le diverse personalizzazioni di Jin

Mentre gli appassionati di action adventure a mondo aperto contano i giorni che li dividono dall'uscita di Ghost of Tsushima, in rete appaiono diverse clip che contribuiscono a fare luce sul sistema deputato alla customizzazione dell'eroe del nuovo progetto firmato da Sucker Punch, il samurai Jin Sakai.

Come specificato in questi mesi dalla software house legata ai PlayStation Studios, l'offerta ludica e contenutistica del loro titolo offrirà agli utenti ampie possibilità di modifica per l'aspetto e l'equipaggiamento del proprio alter-ego.

La personalizzazione di Ghost of Tsushima consentirà agli amanti del genere di sfoggiare diverse tipologie di armature e di attingere ai completi per creare set completamente unici. Le scelte operate dai giocatori si rifletteranno non solo sull'aspetto del proprio personaggio, ma anche sullo stile di combattimento e sulle abilità da evolvere attraverso i Punti Tecnica, le armi e gli amuleti recuperati nelle missioni principali e nell'esplorazione libera dell'isola di Tsushima.

In calce alla notizia trovate le tre clip condivise dalla community di ResetEra. Nell'attesa di assistere al lancio di Ghost of Tsushima previsto per il 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sull'arte della katana e le altre armi del samurai.