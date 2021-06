Ghost of Tsushima, nuovo rumor: reveal in arrivo per il DLC standalone Ghosts of Ikishima?

A detta dell'insider Shpeshal_Nick, Sucker Punch sarebbe in procinto di annunciare Ghosts of Ikishima, un'espansione standalone dell'ormai iconico action adventure a mondo aperto Ghost of Tsushima.

Con un breve ma estremamente chiaro post condiviso dalle pagine del suo profilo Twitter, l'insider e co-fondatore di XboxEra accende le speranze dei fan dell'epopea di Jin Sakai spiegando appunto che sta per arrivare l'annuncio di "Ghosts of Ikishima. Sarà un videogioco di tipo 'expandalone' con lancio previsto per quest'anno". A detta dell'insider, l'avventura in questione assumerà perciò la forma di un'espansione a se stante che porterà gli appassionati a esplorare Ikishima, un arcipelato di isole nello stretto di Tsushima.

In passato, Shpeshal Nick ha dato più volte prova dell'attendibilità delle sue fonti anonime, come nei recenti casi delle corrette previsioni per i giochi PS Plus di aprile o l'arrivo di Hades su Xbox Game Pass: non c'è da sorprendersi, quindi, se le sue ultime anticipazioni su Ghost of Ikishima stiano facendo velocemente il giro dei social e dei forum videoludici più seguiti. A prescindere dall'autenticità delle precedenti previsioni di questo insider, vi invitiamo a considerare queste sue ultime dichiarazioni come semplici rumor e ad attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sucker Punch o di un rappresentante dei PlayStation Studios.