Ghost of Tsushima, il nuovo trailer giapponese vi stupirà

PlayStation Japan ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Ghost of Tsushima, un video che mostra in parte la Kurosawa Mode, filtro che aggiunge la grana tipica delle vecchie pellicole giapponesi sui samurai, oltre a poter godere del doppiaggio in lingua giapponese.

Il video ha conquistato anche Shuhei Yoshida, il quale ha prontamente ricondiviso il trailer sul suo profilo Twitter, aggiungendo che "il nuovo trailer è davvero molto cool". Un montaggio con scene epiche e drammatiche ad alto impatto emotivo e altissimo tasso di spettacolarità, e il voice over in giapponese aggiunge sicuramente quel tocco in più alla buona riuscita del filmato.

Ricordiamo che il nuovo gioco degli autori di inFAMOUS sarà disponibile dal 17 luglio su PS4 e PlayStation 4 PRO, la recensione di Ghost of Tsushima andrà invece online martedì 14 luglio alle 16:00 ora italiana sulle pagine di Everyeye.it, in questi giorni stiamo giocando con l'avventura e siamo nelle fasi finali, pronti a darvi il nostro giudizio non appena scadrà l'embargo sulle recensioni imposto dal publisher. Da oggi è possibile iniziare il preload di Ghost of Tsushima dal PlayStation Store, così da non farsi trovare impreparati per il day one. Buon download!