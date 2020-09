Ghost of Tsushima in offerta a meno di 50 euro, solo per un periodo limitato

Calo di prezzo per Ghost of Tsushima: il gioco di Sucker Punch è in offerta in edizione Standard a meno di 50 euro, sconto anche per la versione Standard Plus esclusiva di Amazon, con numerosi bonus inclusi.

La versione Standard Plus include custodia con copertina reversibile oltre alla mini colonna sonora digitale, l'avatar del protagonista Jin Sakai e il team dinamico di Jin per la dashboard di PlayStation 4, contenuti ricordiamo disponibili in esclusiva con questa edizione speciale targata Amazon.

Il prezzo di questa edizione è normalmente fissato a 65.99 euro ma in occasione del lancio potete acquistarla a prezzo scontato risparmiando il 23% sul prezzo di listino. Le scorte sono limitate e una volta sold-out andrà esaurita per sempre, dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi. La versione Standard invece include solamente il gioco ed è in vendita al prezzo più basso mai visto fino ad oggi.

Questo autunno il gioco si espanderà con l'espansione multiplayer Ghost of Tsushima Legends, aggiornamento gratuito che introdurrà il supporto per la co-op multigiocatore online. Una buona occasione dunque per recuperare l'avventura di Sucker Punch Productions, ora a prezzo scontato.