Ghost of Tsushima: l'offerta sul tema PS4 gratis sta per scadere, ecco come scaricarlo

Lanciata a ridosso delle vacanze natalizie come regalo da parte di Sucker Punch, l'offerta speciale legata al tema dinamico per PS4 dedicato a Ghost of Tsushima sta per terminare: eccovi i codici da utilizzare su PS Store per effettuarne il download gratuito.

I canali social della software house di Bellevue ci ricordano che l'offerta sul tema PS4 di Ghost of Tsushima scadrà il 31 gennaio 2020 e che, di conseguenza, mancano davvero pochi giorni alla conclusione dell'iniziativa promozionale legata al prossimo kolossal action adventure in esclusiva su PlayStation 4.

La procedura da adottare per riscattare una copia gratuita del tema dinamico è piuttosto semplice e prevede l'immissione di un codice a 12 cifre sul relativo form accessibile all'interno del negozio digitale di PS4, sia attraverso la console che dal sito web. Il codice in questione cambia in funzione dell'area geografica scelta in sede di registrazione del proprio account SEN, eccovi allora un riepilogo dei codici da utilizzare per effettuarne il download partendo, ovviamente, da quello relativo all'Europa (e non solo):

Europa / AU / NZ / Russia / Medio Oriente / Africa / India: 38BE-G6N8-L93A

Nord, Centro e Sud America: BEFB-AMNR-R4F6

Giappone: N4TK-59NH-2LH3

Corea del Sud: EM56-NTNC-EHX8

Resto dell'Asia: DHLN-HANF-F6LH

A questo punto non ci resta da ricordarvi che il nuovo progetto di Sucker Punch è previsto al lancio per l'estate del 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. Per approfondire la conoscenza delle ambientazioni, del gameplay e del protagonista dell'ultima fatica digitale di Sony, vi rimandiamo al nostro speciale su Ghost of Tsushima visto in azione all'E3 2019.