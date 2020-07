Ghost of Tsushima: da oggi è possibile effettuare il preload su PS4

Come sta accadendo sempre più spesso, anche con Ghost of Tsushima Sony ha deciso di anticipare di qualche giorno l'inizio del preload. Solitamente infatti, questa fase ha inizio a 48 ore dal lancio di un titolo, ma nel caso dell'esclusiva PS4 targata Sucker Punch è possibile iniziare ad avviare il download con una settimana esatta d'anticipo.

Se siete quindi tra gli utenti che hanno effettuato il preorder dell'esclusiva PlayStation 4 sul PlayStation Store (vale sia per l'edizione standard che per la Digital Deluxe), sappiate che potete accendere la console e far partire il download, così da essere pronti a giocare nella notte tra il 16 e il 17 luglio, ovvero tra giovedì e venerdì. Per scaricare i file necessari a giocare la prossima settimana non dovete far altro che entrare nella vostra Raccolta, ultima voce a destra nella home di PS4, selezionare la scheda Acquistato e cliccare sull'icona del gioco, così da poter selezionare il tasto Scarica.

Come potete facilmente immaginare, il download è comprensivo della patch 1.02, pubblicata qualche giorno fa con lo scopo di sistemare alcuni bug in vista del lancio ufficiale e per migliorare l'esperienza di giornalisti ed influencer che lo stanno provando in questi giorni. Il peso totale del gioco è di 36,681 GB, ma bastano 23,918 GB per poterlo avviare.

Vi ricordiamo che la recensione di Ghost of Tsushima andrà online il prossimo martedì 14 luglio 2020 alle ore 16:00.