Ghost of Tsushima: avete trovato gli origami ispirati alle esclusive PlayStation?

Negli anni, tra gli studi di sviluppo della famiglia PlayStation si è formato un forte senso di rispetto e ammirazione reciproco, che si esplica sia con un rapporto di collaborazione, sia con degli omaggi disseminati nei loro giochi.

Anche i ragazzi di Sucker Punch hanno pensato di omaggiare le creazioni dei propri cugini nella loro ultima opera, Ghost of Tsushima. E lo hanno fatto in un modo davvero originale e soprattutto perfettamente calato nel contesto, ossia il Giappone Feudale del 1274. Se state giocando al titolo e non volete alcun tipo di anticipazione, allora vi consigliamo di interrompere la lettura di questa notizia e di non guardare i materiali allegati in basso.

Se invece non riuscite a tenere a bada la vostra curiosità, allora vi diciamo che in Ghost of Tsushima è possibile imbattersi in una serie di origami ispirati alle grandi esclusive di casa PlayStation (e non solo). Possono essere trovati tutti quanti su un tavolo all'interno di un'abitazione delle fasi finali dell'avventura, la cui esatta ubicazione viene mostrata nel video allegato in calce. C'è anche uno screenshot, grazie al quale potete divertirvi ad identificare tutti gli omaggi prima di proseguire.

Siete riusciti a scoprirli tutti? Ci sono il colosso di Shadow of the Colossus, la moto di Deacon St. John in Days Gone, un Collolungo di Horizon Zero Dawn, la testa di Ratchet, l'Homo Ludens di Kojima Productions (che non è uno studio interno di Sony), il Leviatano di Kratos in God of War, la chitarra di Ellie in The Last of Us Part 2, un'automobile di Gran Turismo, la mazza da baseball di MLB The Show, il pennello di Ash in Concrete Genie, il logo di London Studio e Impy di Dreams.

Cosa ve ne pare di questo Easter egg? Vi ricordiamo che il nuovo gioco di Sucker Punch, l'ultima esclusiva della storia di PlayStation 4, è ora disponibile all'acquisto. Scoprite maggiori dettagli leggendo la nostra recensione di Ghost of Tsushima.