Ghost of Tsushima, parla Sucker Punch: è il gioco più grande mai realizzato dal team

Come promesso, l'edizione 2019 dei The Game Awards ha ospitato sul palco la trasmissione integrale del nuovo trailer di Ghost of Tsushima, con il quale è stata formalmente annunciata la finestra di lancio del gioco.

In seguito alla condivisione di questa informazione, Sucker Punch ha offerto alcuni commenti in merito a questa attesa produzione. Dalle pagine del PlayStation Blog, il Communications Manager della software house ha in particolare condiviso alcuni dettagli sulla portata del progetto: "È un grande gioco per il nostro studio (anzi, molto grande) e ci stiamo prendendo un bel po’ di tempo per realizzarlo nel migliore dei modi". Ma non solo, nel ribadire questa considerazione, il membro di Sucker Punch ha svelato che "Ghost of Tsushima è enorme, è di gran lunga il gioco più grande che Sucker Punch abbia mai realizzato".



Protagonista del titolo ambientato nel Giappone feudale sarà il personaggio di Jin. Eroe intenzionato a salvare il proprio Paese, il samurai dovrà apprendere tecniche estranee alla tradizione di questi ultimi ed assumerà l'identità di "Spettro". In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sulle avventure che i giocatori potranno affrontare nei suoi panni, ricordiamo che Sucker Punch ha reso disponibile un suggestivo wallpaper a tema Ghost of Tsushima. Il gioco, lo ricordiamo, è atteso su PlayStation 4 nel corso dell'estate 2020.