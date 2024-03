Ghost of Tsushima su PC: l'annuncio è imminente? Chiari indizi dagli ultimi leak

L'annuncio delle Specifiche di Horizon Forbidden West ha confermato le anticipazioni condivise sui social dal leaker Hoathers che, nel tornare alla carica su Twitter/X, si dice certo del fatto che Sony stia per svelare ufficialmente anche il porting PC di Ghost of Tsushima.

Dopo aver dato prova di credibilità con l'anticipazione sul reveal dei Requisiti PC del sequel di Horizon Zero Dawn puntualmente verificatosi, la nuova 'gola profonda' dell'industria videoludica solletica la curiosità degli appassionati di action adventure per preannunciare, appunto, la pubblicazione di un articolo di approfondimento dei curatori del PlayStation Blog che dovrebbe alzare il sipario sulla rumoreggiata edizione PC di Ghost of Tsushima.

A detta di Hoathers, l'annuncio del porting PC dell'odissea action vissuta da Jin Sakai sarebbe previsto per mercoledì 6 marzo, presumibilmente con delle sequenze ingame tratte dalla nuova versione, le informazioni sul giorno di lancio e tutti i dettagli sulle avanzate tecnologie e funzionalità implementate dagli sviluppatori.

A prescindere dall'attendibilità delle precedenti anticipazioni del leaker in questione, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di rumor o indiscrezioni e a considerarle come tali. In attesa di un chiarimento da parte di Sony, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut.