Ghost of Tsushima su PC a febbraio secondo un rivenditore, ma è improbabile

Sta facendo discutere l'inserimento di Ghost of Tsushima in versione PC nel database di un noto portale che si occupa della vendita di chiavi per giochi PC e console, il quale ha inserito nella pagina del prodotto anche la data d'uscita.

Stando a quanto scritto sulle pagine di Instant-Gaming, il titolo Sucker Punch approderà su Steam il prossimo 8 febbraio 2022. Sebbene una notizia del genere farebbe molto piacere ai videogiocatori di tutto il mondo, si tratta con tutta probabilità solo di un placeholder del negozio, il quale è solito inserire nel database prodotti ancora non annunciati o di lontana uscita semplicemente per dare ai suoi clienti l'opportunità di prenotarli (in passato è successo anche con Bloodborne). Insomma, è davvero improbabile che Sony stia davvero per pubblicare Ghost of Tsushima anche su PC, anche perché il prossimo titolo ad arrivare sulla piattaforma sarà Uncharted Legacy of Thieves Collection, di cui conosciamo attualmente solo la data d'uscita su PlayStation 5.

In attesa di scoprire quale sarà il successivo gioco dei PlayStation Studios ad arrivare su PC, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione della versione PC di God of War, l'ultima esclusiva Sony ad aver fatto il proprio debutto su Steam ed Epic Games Store.