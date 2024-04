Ghost of Tsushima: che PC serve per giocare bene, ci sono i Trofei come su PS4 e PS5?

Sony ha appena aggiornato il PlayStation Blog per aggiornare i fan in attesa della versione PC di Ghost of Tsushima, che giocherà un ruolo molto importante per l'espansione del colosso nipponico su Steam ed Epic Games Store.

Il titolo Sucker Punch in versione PC sarà il primo in assoluto a godere del supporto ai Trofei PlayStation e, in aggiunta, introdurrà una funzionalità inedita che troveremo anche nelle prossime esclusive Sony che approderanno sulla piattaforma. Stiamo parlando di uno speciale overlay da attivare tramite la combinazione dei tasti Shift + F1 della tastiera: alla pressione, sullo schermo apparirà un menu dallo stile che ricorda quello dei widget di PlayStation 5. Gli utenti, che dovranno effettuare l'accesso al loro account PlayStation Network, potranno così visualizzare la lista amici, modificare il proprio profilo e consultare l'elenco dei Trofei sbloccati. Dal momento che il gioco includerà la modalità multigiocatore Leggende e supporterà il cross-play, i giocatori potranno ritrovarsi facilmente tramite questa interfaccia inedita.

Questi sono invece i requisiti di sistema definitivi del gioco, il cui porting è in sviluppo presso Nixxes:

Preset molto basso (Risoluzione: 720p - Framerate: 30FPS)

Processore: Intel Core i3-7100 oppure AMD Ryzen 3 1200

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 960 4GBAMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su HDD (SSD consigliato)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Preset medio (Risoluzione: 1080p - Framerate: 60FPS)

Processore: Intel Core i5-8600 oppure AMD Ryzen 5 3600

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 oppure AMD Radeon RX 5600 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Preset alto (1440p a 60FPS oppure 4K a 30FPS)

Processore: Intel Core i5-11400 oppure AMD Ryzen 5 5600

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 oppure AMD Radeon RX 6800

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Preset molto alto (Risoluzione: 4K - Framerate: 60FPS)

Processore: Intel Core i5-11400 oppure AMD Ryzen 5 5600

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080 oppure AMD Radeon RX 7900 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Gli sviluppatori hanno inoltre fatto sapere che il gioco godrà del pieno supporto alle risoluzioni ultra-wide, quindi supporterà i monitor con rapporti d'aspetto 21:9 e 32:9. Ghost of Tsushima Director's Cut su PC supporterà inoltre, oltre ad altre tecnologie comeIl gioco potrà inoltre essere giocato con il, ma le feature come i grilletti adattivi e il feedback aptico saranno attivi solo quando il dispositivo verrà connesso via cavo.

Vi ricordiamo che la data d'uscita di Ghost of Tsushima Director's Cut su PC è fissata al prossimo 16 maggio 2024 su Steam ed Epic Games Store.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su