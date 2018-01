Ghost of Tsushima per PS4 potrebbe uscire nel 2018?

Al CES di Las Vegas,ha mostrato un trailer con le novità PlayStation di prossima uscita, nello specifico il video si focalizza su tre titoli, ovvero. Proprio la presenza di quest'ultimo ha dato vita ad accesi dibattiti sulla data di lancio del gioco.

Mentre lo scorso anno, il trailer del CES era incentrato su giochi già usciti come The Last Guardian e Uncharted 4 Fine di un Ladro, quest'anno Sony sembra aver cambiato approccio, puntando sui prodotti di prossima uscita. Mentre God of War e Dreams sono confermati per il 2018, Ghost of Tsushima è ancora privo di una finestra di uscita... che il gioco di Sucker Punch possa uscire durante l'anno appena iniziato?

Sebbene non ci siano indizi certi a riguardo, in molti si aspettano maggiori dettagli all'E3 di giugno e un lancio di Ghost of Tsushima fissato per l'autunno, in tempo per la stagione natalizia. Questa, almeno, la speranza della community, al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato come una semplice ipotesi, in attesa di conferme o smentite.