Ghost of Tsushima, i personaggi: Sucker Punch svela nuovi dettagli

Sorprendendo il pubblico con un'inaspettata ma piacevole sorpresa, Sony ha sfruttato il pomeriggio odierno, giovedì 5 marzo, per presentare un nuovo trailer di Ghost of Tsushima.

Il filmato ha presentato al pubblico alcuni dei personaggi che popoleranno l'universo narrativo del titolo, sui quali Sucker Punch ha in seguito voluto rivelare alcuni primi, piccoli, dettagli. Nel trailer, accanto al protagonista, Jin, troviamo infatti due ulteriori personalità, che con tutta probabilità giocheranno un ruolo importante all'interno dello sviluppo della trama dell'esclusiva PlayStation 4.

Il primo di questi è Shimura, zio del protagonista e signore di Tsushima. Jin lo considera di fatto un padre, poiché è stato lui ad educarlo a seguire la via del samurai fin dalla tenera età. Nel corso del gioco, tuttavia, Jin si ritroverà ad allontanarsi sempre più dai suoi insegnamenti, trasformandosi progressivamente nel misterioso "Spettro" e causando grandi preoccupazioni all'uomo. Il secondo personaggio è invece Khotun Khan. Quest'ultimo è alla guida dell'esercito mongolo pronto ad invadere il regno. Nemico pericoloso e astuto, sembra conoscere molte cose sui samurai e non esiterà ad utilizzarle contro di loro.



Ricordiamo che il titolo di Sucker Punch uscirà ufficialmente il prossimo 26 giugno su PlayStation 4. Nelle giornata di oggi, sono state presentate anche le edizioni speciali di Ghost of Tsushima.