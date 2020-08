Ghost of Tsushima: PewDiePie non ha dubbi, è meglio di The Last of Us 2

Riflettendo sul tenore qualitativo delle ultime esclusive PlayStation 4, Felix "PewDiePie" Kjellbergha è intervenuto per spiega ai suoi milioni di fan perchè ritiene Ghost of Tsushima un gioco migliore di The Last of Us Parte 2.

Dopo aver completato l'epopea di Jin Sakai ed essere giunto ai titoli di coda dell'avventura di Sucker Punch, il seguitissimo creatore di contenuti ha interagito con il suo pubblico su YouTube per spiegare che "non so davvero come abbiano fatto a creare un titolo così bello, è pazzesco perchè ti fa venire voglia di giocarlo e rigiocarlo. Solo graficamente, ti spinge a far parte di quel mondo".

Dopo aver elogiato il lavoro svolto da Sucker Punch, PewDiePie esprime un parere non altrettanto lusinghiero sull'operato di Naughty Dog e, nel riferirsi a The Last of Us Parte 2, prova a chiarire i dubbi di un suo fan interessato ad acquistare una delle due esclusive PS4 rispondendo che "oh si, non c'è dubbio. Ghost of Tsushima è un gioco con cui puoi divertirti molto di più. The Last of Us 2 era solo triste e noioso. Paragonato a questo, mio Dio, era così... ugh. Ripensandoci, è una cosa che mi fa arrabbiare e mi rende triste".

Tornando a Ghost of Tsushima, lo youtuber svedese si è detto interessato a cimentarsi in una nuova partita per completare il titolo e ottenere il Platino, aggiungendo di sperare nello sviluppo di un sequel su PlayStation 5. Intanto, vi ricordiamo che a fine 2020 sarà disponibile Ghost of Tsushima Legends, un'espansione gratuita che introdurrà il multiplayer cooperativo con una linea narrativa parallela alla storia di Jin Sakai e tante modalità senza microtransazioni.