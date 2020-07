Ghost of Tsushima in pillole: 10 cose da sapere in vista del lancio

Manca ormai davvero poco alla pubblicazione in esclusiva su PlayStation 4 di Ghost of Tsushima , nuovo action GDR open-world firmato dagli autori della serie InFamous.

Per l'occasione, Sucker Punch punta a condurre i giocatori nel cuore del XIII secolo, in piena era feudale giapponese. La destinazione è l'isola di Tsushima, luogo realmente esistente, protagonista all'epoca di un sanguinoso confronto tra forze giapponesi ed esercito mongolo. Ghost of Tsushima proporrà un'interpretazione originale e romanzata di reali eventi storici, ponendo i giocatori nei panni del giovane Samurai Jin Sakai. Ma cosa attende esattamente i giocatori all'interno di quest'avventura al sapore d'Estremo Oriente?

In attesa della data di uscita, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato agli aspetti essenziali che andranno a contraddistinguere la produzione di Sucker Punch. Dal combat system al dualismo tra Samurai e Spettro, passando per personalizzazione e potenziamento del protagonista, senza dimenticare la componente esplorativa e peculiarità sonore e grafiche, ecco il nostro decalogo di informazioni da conoscere in vista dell'arrivo di Ghost of Tsushima! Il video, come sempre, è disponibile in apertura alla news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

In chiusura, ricordiamo che la recensione di Ghost of Tsushima sarà pubblicata sulle pagine di Everyeye in data 14 luglio.