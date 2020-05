Ghost of Tsushima: il suo PlayStation State of Play è il più visto di sempre

I giocatori PS4 hanno fame di esclusive. Da cosa lo abbiamo capito? Dall'incredibile risultato conseguito dal più recente PlayStation State of Play dedicato a Ghost of Tsushima, che è rapidamente diventato il più visto di sempre.

Tramesso a partire dalle ore 22:00 di giovedì scorso, il PlayStation State of Play di Ghost of Tsushima ha già totalizzato 1,3 milioni di visualizzazioni, un dato che lo rende il più visto di sempre da quando Sony ha inaugurato il format. Alto anche l'apprezzamento, considerato che ha racimolato ben 74 mila like a fronte di soli 2 mila dislike. Per fare un confronto, lo State of Play del 24 settembre che ha svelato la prima data di lancio di The Last of Us Parte 2 ha totalizzato 750 mila visualizzazioni, mentre la puntata del 10 settembre con l'annuncio di Resident Evil 3 Remake è a quota 424 mila visualizzazioni.

Benji-Sales, analista videoludico indipendente, fa inoltre notare che il lungo gameplay di 18 minuti di Ghost of Tsushima è già stato visto più di quattro milioni di volte (dato ottenuto combinando i risultati di tutti i canali su cui è stato caricato). Il nuovo lavoro di Sucker Punch, quindi, è già riuscito a catalizzare l'attenzione dei tanti videogiocatori che non vedono l'ora che arrivi il 17 luglio, giorno in cui Ghost of Tsushima verrà lanciato in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro. Secondo Benji-Sales, Ghost of Tsushima potrebbe vendere 6 milioni di copie: si tratta tuttavia di una previsione preliminare, che verrà affinata successivamente sulla base di altre considerazioni e dei voti che verranno assegnati dalle testate videoludiche.

Cosa ne pensate? Prima di salutarvi, ricordiamo che su Amazon è disponibile al preordine un'edizione esclusiva di Ghost of Tsushima con un artwork.